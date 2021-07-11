Milli sporculardan Batuhan Filiz (400 metre serbest), Berke Saka (200 metre karışık), Mert Kılavuz (1500 metre serbest), Merve Tuncel (3) (800 metre serbest, 1500 metre serbest, 400 metre serbest), Yiğit Aslan (800 metre serbest) altın madalya kazandı.

Beril Böcekler (800 metre serbest), Berke Saka (200 metre sırtüstü), Deniz Ertan (2) (400 metre karışık, 1500 metre serbest) ve Mert Kılavuz (800 metre serbest) gümüş madalyanın sahibi oldu.

Beril Böcekler (200 metre serbest), Yiğit Aslan (1500 metre serbest) ve 4x200 metre serbest bayrak takımı da bronz madalya elde etti.

Ay-yıldızlılar, organizasyonu 11 altın, 9 gümüş ve 6 bronz madalya kazanan Rusya'nın ardından ikinci tamamlarken, 5 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalyayla Polonya ise 3. sırayı aldı.