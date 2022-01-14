Havalimanında gazetecilere açıklamada bulunan Yusuf Erdoğan, tekrar evine geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Erdoğan, daha önce formasını giydiği Trabzonspor'dan ayrılışına ilişkin, "4-5 yıl önce veda ederken, buradan hayal kırıklıkları ve gözyaşlarıyla ayrılmıştım. Aynı şeyleri bugün sevinç gözyaşları olarak geri alıyorum. Çok şey kazanmış, tecrübe edinmiş Yusuf Erdoğan olarak geliyorum Trabzon'a." ifadelerini kullandı.

"Bu şampiyonluk kadrosunda olmak benim için bir hayaldi. Çok mutluyum." diyen Erdoğan, kendisine bu fırsatı veren teknik direktör Abdullah Avcı ile kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'na teşekkür etti.

Erdoğan, açıklamasının ardından bordo-mavili kulübün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne geçti.

Trabzonspor Yusuf Erdoğan'ın transferi için görüşmelere başladı

Trabzonspor Kulübü, Kasımpaşa'da forma giyen Yusuf Erdoğan'ın transferi konusunda görüşmelere başladığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Yusuf Erdoğan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.