Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 11:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konyaspor Alper Uludağ ile yollarını ayırdı
Spor Toto Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'da sol bek Alper Uludağ ile yollar ayrıldı.
Konyaspor, Gençlerbirliği'nden 28 Haziran 2019'da 3 yıllığına kadrosuna kattığı sol bek Alper Uludağ'ın takımdan ayrıldığını bildirdi.
"Futbolcumuz Alper Uludağ, daha fazla süre almak için takımdan ayrılmak istediğini yönetimimiz ile teknik heyetimize bildirmiş ve bu talebi olumlu karşılanmıştır. Gösterdiği karakter ve emeklerden ötürü Alper'e teşekkür eder, başarılar dileriz."
Teşekkürler Alper Uludağ! Yolun açık olsun. @UludagAlper25 pic.twitter.com/deKsODBfou— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) January 14, 2022
Etiketler: Konyaspor Transfer Haberleri
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