Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rizespor Fatih Karagümrük ile karşılaşacak
[Fotoğraf: AA]
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Ligdeki son karşılaşmasında konuk ettiği Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan yeşil-mavililer, 20 maç sonunda 18 puan ve averajla 19. sırada bulunuyor.
Rize temsilcisinde temaslı oldukları için ülkelerinde karantina süreleri devam eden Yannick Bolasie ve Loic Remy'nin yanı sıra kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül ile sarı kart cezalısı Baiano, kadroda yer alamayacak.
Yeşil-mavililerde hafif sakatlığı bulunan Aminu Umar ile ilgili kararı teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, sağlık kurulunun raporu doğrultusunda verecek.
Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşma, 0-0 tamamlanmıştı.
Etiketler: Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük Süper Lig
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