Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 02:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Yusuf Erdoğan yeniden Trabzonspor'da
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Trabzonspor'da transfer harekatı sürüyor. Bordo-mavililer, Kasımpaşa forması giyen eski oyuncusu Yusuf Erdoğan’ın transferi için prensip anlaşmasına vardı.
Trabzonspor bir süredir görüşmelerde bulunduğu Yusuf Erdoğan için Kasımpaşa Kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı.
Yusuf Erdoğan'ın 14 Ocak Cuma günü Trabzon'a gelip resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Etiketler: Trabzonspor Süper Lig Transfer Haberleri Kasımpaşa
Son Haberler
- 03:28
- 03:05
- 02:54
- 02:16
- 02:07
Sıradaki Haber
Milan uzatmada turladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz