Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 02:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Milan uzatmada turladı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
İtalya Kupası Son 16 turu maçında Milan, normal süresi 1-1 biten maçta Genoa'yı uzatmada attığı gollerle 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İtalya Kupası heyecanı TRTSPOR'da yaşanmaya devam ediyor.
Ligde son 3 maçından da galibiyetle ayrılan Milano ekibi, Serie A'da kötü günler geçiren Genoa'yı konuk etti.
Milan, normal süresi 1-1 biten maçta Genoa'yı uzatmada attığı gollerle 3-1 mağlup ederek tur biletini cebine koydu.
Galibiyeti getiren golleri 74. dakikada Giroud, 102. dakikada Rafael Leao ve 112. dakikada Saelemaekers kaydetti. Genoa'nın maçtaki tek golü ise 17. dakikada Ostigard attı.
Adını çeyrek finale yazdıran Milan, Lazio - Udinese maçının galibiyle eşleşecek.
Etiketler: İtalya
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