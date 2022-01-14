Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 02:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Liverpool, Lig Kupası maçında Arsenal ile berabere kaldı
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Liverpool, konuk ettiği Arsenal ile 0-0 berabere kaldı.
Liverpool, Anfield Road Stadı'nda Londra temsilcisi Arsenal'i konuk etti.
Karşılaşma boyunca iki takım da yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Arsenal'de Granit Xhaka, karşılaşmanın 24. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Liverpool, 20 Ocak'ta Emirates Stadı'nda oynanacak yarı finalin ikinci maçında Arsenal'e konuk olacak.
Etiketler: İngiltere Premier Lig Liverpool
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