Kasımpaşa kulübünden yapılan açıklamaya göre Yunus Mallı, Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen törenle kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan imzayı attı.

Törende, sportif direktör Muhammed Emir Saraç da hazır bulundu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Yunus Mallı arasındaki 1 Şubat 2021 başlangıç ve 31 Mayıs 2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 7 milyon lira tutarındaki fesih tazminatı 10 taksit halinde ödenecektir" sözleri kullanılmıştı.

Öte yandan Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yunus Mallı'ya emeklerinden dolayı teşekkür ederek, kariyerinde başarılar dilemişti.