Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 04:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adana Demirspor ile Napoli berabere kaldı
Yeni sezon hazırlıklarını İtalya’da sürdüren Adana Demirspor hazırlık maçında Napoli ile 2-2 berabere kaldı.
Yeni sezona İtalya'da hazırlanan Adana Demirspor, hazırlık maçında Napoli ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 55'inci dakikada Hirving Lozano ile 1-0 öne geçti.
74'üncü dakikada Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı.
77'nci dakikada Yusuf Sarı'nın penaltı atışıyla Adana ekibi 2-1 öne geçti.
90'ıncı dakikada İsmail Çokçalış kendi kalesine attığı golle skora denge geldi ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.
Etiketler: Adana Demirspor
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