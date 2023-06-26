Az Bulutlu 28.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 26.06.2023 11:10

Yunus Emre Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası Eskişehir'de yapıldı

Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Yunus Emre Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, Eskişehir'de gerçekleştirildi. Milli bisikletçi Ahmet Örken, zamana karşı yarışta 9. kez Türkiye şampiyonu oldu.

Yunus Emre Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası Eskişehir'de yapıldı
[Fotograf: AA]

Federasyonun açıklamasına göre, yarışlar 15 ile 17 yaş altında kızlar, 23 yaş altında erkekler, gençler ve büyüklerde ise hem erkekler hem de kadınlar kategorilerinde yapıldı.

Büyük erkekler zamana karşı yarışta birinciliğe, Spor Toto Spor Kulübünden Ahmet Örken ulaştı. Milli bisikletçi Ahmet Örken, böylece zamana karşı yol yarışında 9. kez Türkiye şampiyonu oldu.

Şampiyonada büyükler yol yarışında ise erkeklerde Konya Büyükşehir Belediyesinden Burak Abay birinci, Spor Toto Spor Kulübünden Ahmet Örken ikinci, Tahir Buğra Yiğit üçüncü oldu.

Kadınlarda Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Azize Bekar birinciliği, Velo Bursa'dan Gamze Ceyhan ikinciliği, Bisiklet Hareketi Spor Kulübünden Mümine Çolak üçüncülüğü elde etti.

Büyükler takım klasmanında erkeklerde Spor Toto Spor Kulübü, kadınlarda Velo Bursa birinci sırayı aldı.

ETİKETLER
Eskişehir
Sıradaki Haber
İlkay Gündoğan Barcelona'da
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:15
Tekirdağ'da taraftar çeşmesi sarı-kırmızı renklere boyandı
11:59
Emtia piyasasında ralli tersine döndü
12:00
Kuzey Koreliler, Kore Savaşı'nın 73. yıl dönümünde ABD karşıtı gösteri düzenledi
12:11
Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı
11:50
Ali Taha Koç: Teknik olarak e-Devlet'ten veri sızdırılması mümkün değil
12:12
İstanbul Havalimanı'nda tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı
Azerbaycan'da, Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla askeri yürüyüşler yapıldı
Azerbaycan'da, Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla askeri yürüyüşler yapıldı
FOTO FOKUS
Rusya'da Wagner krizi: ABD, Rusya’daki gelişmeleri yakından takip etti
Rusya'da Wagner krizi: ABD, Rusya’daki gelişmeleri yakından takip etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ