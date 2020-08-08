Yapılan kortta açılan tenis kursu büyük ilgi gördü. Yörük kızları ise kursa yöresel kıyafetleri 'şalvar' ile katıldı.

Gençler Toros Dağları'nın eteğinde 1350 rakımlı Avgadı Yaylası'nda açılan tenis kursuna koranavirüsün verdiği stresi üzerinden atmak için katıldıklarını belirtti.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Adem Kılıç kursa yöresel kıyafetleriyle katılan gençlerle bir süre tenis oynadı.

[Fotoğraf. AA]

"Amacımız kentte olan hizmetleri köylere de taşıyabilmek"

Açılan kursla ilgili bilgi veren Tollu, şehir merkezinde olan sportif tesis ve faaliyetleri köylere ve yaylalara da kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

"Gençlerimizin, gençlerimizin burada yöresel kıyafetlerle tenis oynadığını görüyoruz. Tabi bizim özlemimiz amacımız kentte olan hizmetleri köylere de taşıyabilmek. Çok şükür bunları bir bir gerçekleştirebiliyoruz ve kentte yaşayan vatandaşlarımızın kavuştuğu standartlar ne ise köylerimizi de bu standartlara kavuşturmanın gayreti içinde oluyoruz."

[Fotoğraf. AA]

"Tenis, futbol gençlerimiz için güzel bir ortam oldu"

Kursa yöresel kıyafetiyle katılan Ayşe Mine Nalpara ise, pandemi sonrasında tenis oynayarak stres attıklarını söyledi.

"Avgadı Yaylamızda tenis kursumuz başladı. Herkes burada stresini atıyor. Kronadan sonra stres atmak için, bizim içinde büyük bir sevinç oldu. O yüzden Avgadı Yaylamıza tenis kursu açan herkese teşekkür ederim. Burada fazla imkan yoktu açıkçası. Gençlerde bu durumdan mağdurdu. Tenis, futbol gençlerimiz için güzel bir ortam oldu. Farklı yerlerde vakit öldürmektense, tenis, futbol, bu gibi spor dallarında hiç değilse gençlerimiz hayat buldu diyebilirim."

Erdemli Belediyesi tarafından yaylada açılan tenis kursuna 50 kursiyer katılırken, kursta sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulmasına özen gösteriliyor.