Haber Giriş: Kaynak: AA
Yol Bisikleti Avrupa Şampiyonası ertelendi
[Fotoğraf: Avrupa Bisiklet Birliği]
İtalya'nın Trentino şehrinde 9-13 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan Yol Bisikleti Avrupa Şampiyonası, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.
Avrupa Bisiklet Birliğinden (UEC) yapılan açıklamada, ertelenen Yol Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nın 2021'de aynı yerde yapılacağı duyuruldu.
Açıklamada kesin tarih verilmezken, organizasyonun 1-5 Eylül veya 8-12 Eylül tarihlerinde yapılacağı aktarıldı.
Son Haberler
- 18:45
- 18:36
- 18:32
- 18:16
- 17:51
Sıradaki Haber
Bakan Kasapoğlu ISSF yönetimiyle toplantı yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz