Emre Vural, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Babamız Yılmaz Vural'ın kan değeri bugün daha iyi durumda ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Mesajlarınız, aramalarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.