Yılmaz Vural maçtan sonra fenalaştı
Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, TFF 1. Lig'de Adana Demirspor ile oynanan maçın sonunda rahatsızlandı. Deneyimli teknik adamın, tansiyon problemi yaşadığı bildirildi.
Ligin 27. haftasında Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakayı Ege temsilcisi 3-2 kazandı.
Karşılaşmanın son anlarında büyük stres yaşayan Yılmaz Vural, bitiş düdüğünün ardından fenalaştı.
Statta bekleyen 112 Acil Servis ekibi, ambulansla Vural'ın bulunduğu yedek kulübesine kadar giderek deneyimli teknik adama müdahale etti.
Tansiyonu düştüğü belirlenen Vural'a dilaltı hapı verildi. Bir süre yedek kulübesinde oturarak dinlenen Yılmaz Vural, daha sonra soyunma odasına gitti.
Akhisarspor deplasmanda kazandı
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 yendi.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Hakan Ceylan, Sezgin Çınar, Gökhan Barcın
Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Hasan Kılıç, Mehmet Uslu, Semih Güler (Dk. 72 Okan Alkan), Adil Demirbağ, Aosman (Dk. 86 Kone), Erkan Zengin (Dk. 61 Kosecki), Volkan Şen, Traore, Mehmet Akyüz, Pa Dibba
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Musa Nizam, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru, Cocalic, Bjarnason, Erhan Çelenk, Ergin Keleş (Dk. 64 Burhan Eşer), Onur Ayık (Dk. 90 1 Aykut Çeviker), Rotman, Cikalleshi (Dk. 90 1 Muhammet Reis)
Goller: Dk. 29 Cikalleshi, Dk. 54 Onur Ayık, Dk. 89 Bjarnason (Akhisarspor), Dk. 49 Volkan Şen, Dk. 90 2 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Uğur Arslan Kuru, Dk. 67 Bjarnason, Dk. 80 Onur Ayık (Akhisarspor), Dk. 66 Kosecki (Adana Demirspor)