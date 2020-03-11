Haber Giriş: Kaynak: DHA
Maç öncesi koronavirüs önlemi
[Fotoğraf: AA]
TFF 1. Lig’de Adana Demirspor ile Akhisarspor arasında oynanan maçta futbolcu, hakem ve teknik direktörlerin ellerine dezentekte solüsyon sıkıldı.
TFF 1. Lig’in 27. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, evinde Akhisarspor’u konuk etti.
[Fotoğraf: AA]
Türkiye’de de görülen koronavirüs nedeniyle karşılaşma öncesi futbolcu, teknik heyet ve hakemlere el dezenfeksiyonu sağlamak amacıyla antiseptik solüsyon sıkıldı.
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında spor müsabakalarından önce sporculara el dezenfeksiyonu yapılacağı öğrenildi.
[Fotoğraf: AA]
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