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Spor
AA 19.11.2023 21:56

Yıldız eskrimciler Sofya'da 2 madalya daha kazandı

Türkiye, Bulgaristan'da yapılan Avrupa Eskrim Konfederasyonu Yıldızlar Circuit Turnuvası'nın son gününde 1 altın ve 1 bronz madalya elde etti.

Yıldız eskrimciler Sofya'da 2 madalya daha kazandı

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre başkent Sofya'da düzenlenen organizasyon sona erdi.

Turnuvanın son gününde Yiğit Ayaz, Arda Tanerler, Ateş Efe Toker ve Furkan Yaman'dan oluşan Yıldız Erkek Kılıç Milli Takımı, finalde ABD-2 takımını 45-34 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Yıldız kadınlar kılıç bireyselde Ukraynalı Viktoria Korotchenko'ya yarı finalde 15-10 yenilen Deniz Duvan ise bronz madalya aldı.

Milliler, üç gün süren turnuvayı 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 5 madalyayla tamamladı.

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