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Spor
AA 19.11.2023 21:42

MotoGP'nin Katar ayağını Di Giannantonio kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 19. ayağı Katar Grand Prix'sinde, Gresini Racing Ducati takımından İtalyan pilot Fabio Di Giannantonio birinci olarak kariyerindeki ilk MotoGP zaferine ulaştı.

MotoGP'nin Katar ayağını Di Giannantonio kazandı
[Fotograf: AP]

Sezonun 19. mücadelesi, Ed-Daayin kentindeki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde 22 tur üzerinden düzenlendi.

İtalyan sürücü Giannantonio'nun 41:43.6540'lik dereceyle kariyerindeki ilk birinciliği elde ettiği yarışta, pilotlar klasmanında şampiyonluk mücadelesi veren lider İtalyan pilot Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) ikinci olurken İtalyan sürücü Luca Marini (Mooney VR46) ise üçüncü oldu.

Pilotlar klasmanında şampiyonluk mücadelesi veren lider Bagnaia ile ikinci Prima Pramac'tan İspanyol Jorge Martin arasında sezonun son yarışına girilirken 21 puan fark bulunuyor. Martin, Katar Grand Prix'sini, 10. sırada bitirerek lider Bagnaia ile arasındaki farkın açılmasını engelleyemedi.

Bagnaia'nın 6, Martin'in 4, Marco Bezzecchi'nin (Mooney VR46) 3, Aleix Espargaro'nun (Aprilia) 2, Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing), Alex Rins (LCR Honda Castrol), Johann Zarco (Prima Paramac) ve Enea Bastianini'nin birer yarış galibiyeti bulunduğu şampiyonada, 1 etap daha yapılacak.

Sezonun 20. yarışı İspanya Grand Prix'si, 26 Kasım Pazar günü düzenlenecek.

Pilotlar klasmanında ilk beş

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında ilk beşte şu isimler yer alıyor:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 437 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 416

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 326

4. Brad Binder (Güney Afrika): 268

5. Johann Zarco (Fransa): 204

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