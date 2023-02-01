TFF Yönetim Kurulu'nun huzurunda gerçekleştirilen yemin törenin ardından konuşan MHK Başkanı Lale Orta, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulunun teveccühü ile MHK Başkanı olarak atandığını hatırlattı.

"Kendilerine teşekkür ediyorum. Kurulumuzu; futbol kamuoyunun hakem camiasındaki hizmetleriyle yakından tanıdığı tecrübeli isimlerden ve başarılı hakemlik geçmişleriyle Türk hakemliğine katkı sağlamış, birikimleriyle kurulumuza dinamizm katacağınıza inandığımız isimlerden oluşturduk. Bizden önce görev yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederek göreve başlamak isterim. Futbolun tüm paydaşlarının, hakem camiasının her ferdinin desteğine, olumlu katkılarına ihtiyacımız var."

"Türkiye'de hakemin değil futbolun konuşulması önceliğimizdir"

Lale Orta, hataları en aza indirmek için çaba göstereceklerini söyledi.

"Bu süreçte yapacağımız dokunuşlarla sizlere ileride yapacaklarımızla ilgili olumlu fikirler vermeye çalışacağız. Önümüzdeki dönemde hep birlikte hakemliğin geleceği için önemli çalışmalar yapmayı ve bugün elde edilecek olumlu havayla Türk hakemliğiyle ilgili büyük hayallerimizin kamuoyu nezdinde kabul görmesi için uğraş vereceğiz. Birikimi olan, deneyimli hakem kökenli bir kuruluz. Türk hakemliğinin güçlü ve zayıf yönlerini, sıkıntılı alanları, kamuoyunun beklentilerini, hakemler üzerinden yaşanan tartışmaları biliyoruz. Bize verilen bu görevde futbolun tüm paydaşlarının bizlere sağlayacağı desteği çok önemsiyoruz. Türkiye’de hakemin değil futbolun konuşulması önceliğimizdir. Hakemlerimizin sahadaki başarısının Türk futbolunun marka değerine önemli katkı sağlayacağının farkındayız. Hataları en aza indirgemek için çaba göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Hakemlerimizi daha eğitimli, donanımlı, fiziksel ve mental açıdan daha güçlü hale getirecek çalışmalar yapacağız. Türk hakemliğinin dünya arenasında daha iyi yerlerde temsil edilmesi için çabalayacağız. İsimler sembol, Türk hakemliğinin sürekli başarısı hedefimiz olacak. Bu görevin çok anlamlı ve önemli olduğunun bilincindeyim. Sadece futbol sahalarında değil, sporun tüm alanlarında, toplumun tüm alanında Türk kadınının neler yapabileceğiyle ilgili önemli bir mesajdır. Bu değerli vizyona sahip yöneticilerle çalışma fırsatı bulduğum için kendimi şanslı olarak görüyorum."

Orta, Merkez Hakem Kurulu'ndaki tüm arkadaşlarına görevi kabul ettikleri için teşekkür etti.

"Birlikte başarıya ulaşacağımıza inancım tamdır. Hakem arkadaşlarımız bilsinler ki onlarla iyi bir iletişim ve dayanışma içerisinde olacağız. Birlikte çok çalışacağız ve hakem camiasını daha iyi yerlere taşıyacağız. Öncelikli işlerimizi yoluna soktuktan sonra sizlerle gelecek vizyonumuzla ilgili çok önemli bilgiler paylaşacağız."