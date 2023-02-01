Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli badmintoncular olimpiyat kota puan müsabakalarına iyi başladı
Milli badmintoncular Neslihan Yiğit Arın ve Özge Bayrak Bağcı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren 31. İran Fajr Uluslararası Challenge Turnuvası'nda bir üst tura yükseldi.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen ve 278 sporcunun katıldığı turnuva başladı.
Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Neslihan ve Özge, ilk turdaki maçlarını kazandı.
Neslihan, İranlı Kiana Hashemi'yi 21-8 ve 21-9'luk setlerle 2-0 mağlup ederken, Özge de Hint Shravya Dande ile yaptığı müsabakayı 21-12 ve 21-13'lük setlerle 2-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.
İkinci turda Neslihan Hint sporcu Ananya Agrawal karşılaşırken, Özge de aynı ülkeden Aditi Bhatt karşısında tur arayacak.
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