Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen ve 278 sporcunun katıldığı turnuva başladı.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Neslihan ve Özge, ilk turdaki maçlarını kazandı.

Neslihan, İranlı Kiana Hashemi'yi 21-8 ve 21-9'luk setlerle 2-0 mağlup ederken, Özge de Hint Shravya Dande ile yaptığı müsabakayı 21-12 ve 21-13'lük setlerle 2-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

İkinci turda Neslihan Hint sporcu Ananya Agrawal karşılaşırken, Özge de aynı ülkeden Aditi Bhatt karşısında tur arayacak.