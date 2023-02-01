Trabzonspor ile Antalyaspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetti.

Trabzonspor, sahasında kazanmaya devam ediyor. Bordo mavili ekip, evinde oynadığı son beş maçı da gol yemeden galip bitirmeyi başardı.

Trabzonspor'a galibyeti getiren golleri, 34. dakikada Trezeguet ile 90+4. dakikada Naci Ünüvar kaydetti.

Bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda başarısız bir performans ortaya koyan Trabzonspor, evinde ise yenilmezlik serisini 36 maça çıkarttı.

Fraport TAV Antalyaspor karşısında sahasında aldığı iyi sonuçla puanını 38'e yükseltti. Süper Lig'deki 11. yenilgisini alan Fraport TAV Antalyaspor ise 21 puanda kaldı.

Trabzonspor 695 gündür sahasında yenilmiyor

En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, sahasında 694 gündür yenilmiyor.

Bordo-mavililer, iç sahada son 35 lig maçında 23 galibiyet, 12 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLAR

12. dakikada Trezeguet'in ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Leite'den dönen topu Eren Elmalı tamamlamak isterken, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

15. dakikada Eren Elmalı'nın pasında ceza alanı içinde Trezeguet'in dönerek vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

32. dakikada Gomez'in sağdan pasında, savunmanın arkasında topu önüne alan Bakasetas'ın şutunda, kaleci Leite yatarak tehlikeyi önledi.

GOL - 34. dakikada sol tarafta son çizgi üzerindeki Bakasetas'ın ortasında, kaleci Leite'den dönen topu yakın mesafeden Trezeguet, sert bir vuruşla filelere gönderdi. Yardımcı hakem Bakasetas'ın topu çizgi dışından çevirdiği gerekçesiyle bayrağını kaldırırken, VAR kararıyla hakem Mete Kalkavan gol kararı verdi: 1-0

44. dakikada Ndao'nun yakın mesafeden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahale edemediği top üst direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor 1-0 önde kapadı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLAR49. dakikada Larsen'in sağdan ortasında ceza alanı içinde Denswil'in kafa vuruşunda, kaleci Leite topu kontrol etti.

64. dakikada sakatlanarak sedye ile oyunu terk eden Eren Elmalı'nın yerine Hüseyin Türkmen oyuna dahil oldu.

67. dakikada Bakasetas'ın ara pasında, yakın mesafede uygun durumdaki Djaniny'in şutunda, top kaleci Leite'den döndü.

90+4. dakikada sağ tarafta Maxi Gomez'in pasında savunmada Fernando'nun ters şutunda, üst direkten dönen topu Naci Ünüvar yakın mesafeden filelere gönderdi: 2-0

Trabzonspor karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Mete Kalkavan, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra (Dk. 46 Hugo), Denswil, Eren Elmalı (Dk. 64 Hüseyin Türkmen), Siopis (Dk. 85 Gbamin), Abdülkadir Ömür (Dk. 46 Doğucan Haspolat), Bakasetas, Djaniny (Dk. 76 Naci Ünüvar), Trezeguet, Gomez.

Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Veysel Sarı, Erdal Rakip (Dk. 69 Sinan Gümüş), Fernando, Fredy (Dk. 59 Nakajima), Ndao (Dk. 59 Admir Mehmedi), Doğukan Sinik (Dk. 59 Floranus), Larsson (Dk. 80 Ghacha), Gerxhaliu.

Goller: Dk. 34 Trezeguet, Dk. 90+4 Naci Ünüvar (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 40 Bakasetas (Trabzonspor)