Gaziantep FK Hatayspor'u dört golle geçti
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor'u 4-1 mağlup etti.
Gaziantep FK ile Hatayspor, Kalyon Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.
Gaziantep FK ligdeki çıkışını sürdürdü. Hatayspor küme düşme hattına geriledi.
Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Jevtovic, 56. ve 77. dakikalarda Markovic ile 88. dakikada Merkel kaydetti.
Ligde üst üste ikinici galibiyetini alan Gaziantep FK, 25 puana yükseldi
Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor ise 10. yenilgisini alarak düşme hattının içine girdi ve 20 puanda kaldı.
İLK YARININ ÖNMELİ ANLARI
8. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan gelişen atağında Maxim'in ceza sahası içerisine attığı pasta topla buluşan Halil İbrahim Pehlivan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
25. dakikada Hatayspor'un sol kanattan gelişen atağında ceza sahası dışında topla buluşan El-Kaabi'nin sert vuruşunda top üstten auta çıktı.
GOL - 27. dakikada konuk ekip Atakaş Hatayspor golü buldu. Sol kanatta topla buluşan Lobjanidze'nin ceza sahası içerisine yaptığı ortaya El-Kaabi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 0-1
GOL - 38. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Halil İbrahim Pehlivan'ın pasında topla buluşan Maxim, ceza sahası içerisine attığı pasta topu önünde bulan Jevtovic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
45+1. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen Furkan Soyalp'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
İlk yarı 1-1 berabere bitti.
İKİNCİ YARININ ÖNMEL ANLARI
48. dakikada Atakaş Hatayspor'un atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Lobjanidze'nin pasında topu önünde bulan Bertuğ'un vuruşunda kaleci Günay Güvenç kurtardı.
52. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK'nin atağında topla buluşan Maxim'in ceza sahası içerisine attığı pasta topu önünde bulan Markovic'in vuruşunda top auta çıktı.
GOL - 56. dakikada Gaziantep FK, öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Ömürcan Artan'ın ceza sahası içerisine ortasında Markovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 2-1
GOL - 77. dakikada Gaziantep FK, farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Furkan Soyalp'ın ceza sahası içerisine attığı pasta topu önünde bulan Markovic, kaleci Erce Kardeşler ile kaldığı pozisyonda vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1
GOL - 86. dakikada Gaziantep FK, farkı 3'e çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Figueiredo'nun pasında topu önünde bulan Merkel, ceza sahası içerisinde rakibinden sıyrılıp vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-1
Karşılaşmayı Gaziantep FK, 4-1 kazandı.
Stat: Kalyon
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın.
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Furkan Soyalp, (Dk. 80 Merkel), Jevtovic, Halil İbrahim Pehlivan, Ertuğrul Ersoy, Mustafa Eskihellaç, (Dk. 53 Veliu), Figueiredo, Ömürcan Artan, Maxim, (Dk. 90+4 Stankovski), Markovic, (Dk.80 Mirza Cihan).
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Musa Çağıran, (Dk.80 Onur Ergün), Ribeiro, (Dk.59 Dudziak), Boudjemaa, (Dk. 59 Rayane), Lobjanidze, (Dk. 59 Kaan Kanak), Kamil Ahmet Çörekçi, Recep Burak Yılmaz, Adekugbe, (Dk. 59 Jose Luis), El-Kaabi, Burak Bekaroğlu, Bertuğ Özgür Yıldırım.
Goller: Dk. 27 El-Kaabi (Atakaş Hatayspor), Dk. 38 Jevtovic, Dk. 56 ve Dk.77 Markovic, Dk. 88 Merkel (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 35 Djilobodji, Dk. 71 Furkan Soyalp, Dk.86 Ömürcan Artan, Dk.90+6 Stankovski (Gaziantep FK) Dk. 78 Kaan Kanak, Dk. 90+6 Erce Kardeşler (Atakaş Hatayspor)
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