Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 16:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Eskişehirspor Emre Özbayer ile yolları ayırdı
Eskişehirspor, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Teknik Direktör Emre Özbayer ile yolların ayrıldığı açıkladı.
Eskişehirspor kulübü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Teknik Direktör Emre Özbayer ile yolların ayrıldığını duyurdu.
"Teknik direktörümüz Emre Özbayer ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine bugüne kadar yapmış oldukları hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür eder, başarılar dileriz."
Teknik direktörümüz N. Emre Özbayer ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine bugüne kadar yapmış oldukları hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür eder, başarılar dileriz. pic.twitter.com/SdEcGW7ROm— Eskişehirspor (@Eskisehirspor) January 31, 2023
Etiketler: Eskişehir
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