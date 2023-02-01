Eskişehirspor kulübü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Teknik Direktör Emre Özbayer ile yolların ayrıldığını duyurdu.

"Teknik direktörümüz Emre Özbayer ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine bugüne kadar yapmış oldukları hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür eder, başarılar dileriz."