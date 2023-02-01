Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 16:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçının kamp kadrosu açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 2 Şubat Perşembe günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Yeni transfer Jayden Oosterwolde kafileye dahil edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadroda yeni transfer Jayden Oosterwolde de yer aldı.
Sakatlığı bulunan Serdar Aziz ise kadroda bulunmuyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un belirlediği 24 kişilik kadro şöyle:
Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Doğukan Demir, Attila Szalai, Luan Peres, Gustavo Henrique, Samet Akaydın, Bright Osayi-Samuel, Ezgjan Alioski, Jayden Oosterwolde, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Michy Batshuayi, Enner Valencia.
Adana Demirspor maçı kamp kadromuz. #ADSvFB pic.twitter.com/IS5VmB5dZK— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 1, 2023
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