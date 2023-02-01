Devre arasında savunma hattını baştan aşağıya değiştiren Medipol Başakşehir şimdi de orta alana takviye yapıyor.

İstanbul ekibi son olarak Sevilla forması giyen Adnan Januzaj ile her konuda anlaştı.

Daha önce Manchester United, Borussia Dortmund, Sunderland ve Real Sociedad formaları da giyen 27 yaşındaki oyuncu Belçika milli takımında da görev aldı.

Oyuncunun önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'a gelecek.