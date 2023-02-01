Bedensel Engelliler Masa Tenisi Milli Takımı sporcuları Nesim Turan ve Abdullah Öztürk, 2024 Paris Paralimpik Oyunları’nın kota müsabakaları için hazırlıklarını sürdürüyor.

Lider Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü’nde düzenli olarak birbirleriyle masa tenisi antrenmanı yapan milli sporcular, hazırlık sürecini ve hedeflerini anlattı.

Nesim Turan: Her zaman hedefimiz altın madalya

Milli para masa tenisçi Nesim Turan, son olarak Tokyo Paralimpik Oyunları’nda Bedensel Engelliler Masa Tenisi kategorisinde altın madalya kazandı.

Milli sporcu, 2023 yılının çok önemli bir yıl olduğunu ve katılacakları turnuvalarda elde edecekleri puanlar sayesinde 2024 Paris Paralimpik Oyunları’na katılmaya hak kazanacaklarını söyledi.

Turan, eylül 2023’te İngiltere’deki Avrupa Şampiyonası’nda şampiyon olarak kotayı erkenden almak istediğini kaydetti.

"Bunun için yoğun bir çalışmanın içerisindeyim. Her sporcunun hayali olimpiyatlar ve paralimpik oyunlarıdır. Ben bu hayalimi birkaç defa gerçekleştirdim katılarak ve madalya alarak. Bugüne kadar yaptıklarımız neticesinde her zaman hedefimiz altın madalya. Diğer sonuçları kabul etmemiz mümkün değil. Temel hedef öncelikle kotamızı alıp yolumuza o şekilde devam etmek."

Abdullah Öztürk: Hedefim üçüncü şampiyonluk

2016 Rio ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk, 2024 Paris Paralimpik Oyunları hedefi için antrenmanların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Öztürk, kota müsabakalarına en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade etti.

"Mart ayında İtalya Açık ile başlayacağız, daha sonra 5 turnuvamız daha var. Bu turnuvalarda topladığımız puanlarla kendimizi paralimpik oyunlarına taşımamız lazım. Tüm emeklerimiz ve çabamız bu yönde. Sezonu ekim ayında yapılacak Avrupa şampiyonası ile tamamlayacağız. Hem olimpiyat kotası ve hem Avrupa şampiyonasıyla güzel bir sezon bizi bekliyor. 2024 için hedefim çok büyük. 2016 ve 2020’yi kazanan bir sporcu olarak hedefim bu başarıyı 3’üncü kez tekrarlamak. Tarihte önemli bir yer edinmek ve arkadan gelen genç nesillere çok iyi örnek olmak istiyorum. Onlara rol model olabilmek için benim bu paralimpik oyunlarını kazanmam lazım. Hedeflerimin bilincindeyim. Umarım spordaki son hayalimi de gerçekleştiririm. Bunun için de var gücümle çalışıyorum."