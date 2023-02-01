Kasımpaşa ile Giresunspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetti.

Kasımpaşa 4 maç sonra farklı kazandı. Giresunspor'da kötü gidişat devam etti.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri, 13. dakikada Fall, 30. dakikada penaltıdan Eysseric, 50. dakikada Ouannes ile 45+4. dakikada penaltıdan, 66. dakikada Aytaç Kara kaydetti.

Giresunspor'un tek golünü ise 10. dakikada Savicevic attı.

Ligde 4 maç sonra kazanan Selçuk İnan yönetimindeki Kasımpaşa, 6. galibiyetini alarak 22 puana yükseldi.

Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Hakan Keleş’in çalıştırdığı Giresunspor ise 10. yenilgisini alarak 21 puanda kaldı.

İki ekibin ligin ilk yarısında karşılaştığı mücadeleyi Giresunspor sahasında 1-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 10. dakikada Giresunspor öne geçti. Kasımpaşa savunmasının hatalı paslaşmasında topu kapan ve ceza sahasına giren Savicevic'in sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak ters direk dibinden ağlarla buluştu. 0-1

GOL - 13. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ben Ouannes, penaltı noktası önündeki Fall'a topu gönderdi. Fall'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

20. dakika Giresunspor 2. golüne yaklaştı. Savicevic'in sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte Campuzano topa kafayı vurdu, kaleci Erdem'in son anda müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direğe de çarpıp oyun alanına geri döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

[Fotoğraf: AA]

PENALTI - 28. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Fall ceza sahasında kaleci Onurcan Piri ile girdiği mücadele sonrasında yerde kalınca hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 30. dakikada penaltı atışını kullanan Eysseric topu filelerle buluşturdu. 2-1

36. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Fall, Münir'e pasını attı. Münir'in penaltı noktası üzerinden vuruşunda kaleci Onurcan gole izin vermedi.

İKİNCİ KEZ PENALTI - 45+2. dakikada Kasımpaşa bir penaltı daha kazandı. Giresunspor ceza sahasında Eysseric'in şutunda topu engellemeye çalışan Hayrullah'ın müdahalesi sonrasında VAR'dan gelen uyarıyla hakem Hüseyin Göçek pozisyonu saha kenarında izledikten sonra penaltı kararı verdi.

GOL - 45+4. dakikada penaltı atışını kullanan Aytaç Kara, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1

Maçın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 50. dakikada Kasımpaşa 4. golünü buldu. Yasin Özcan'ın savunma arkasına attığı topla ceza sahasında buluşan Ben Ouannes'in sol çaprazdan yerden şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1

GOL - 66. dakikada ev sahibi takım farkı 4'e çıkardı. Sağ kanattan Münir'in ortasına iyi yükselen Aytaç Kara kafayı vurdu, yere de çarpan top ağlarla buluştu: 5-1

Karşılaşmayı Kasımpaşa 5-1 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Hüseyin Göçek, Erdem Bayık, Ali Tuna.

Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Tirpan, Tarkan Serbest (Dk. 80 Graovac), Donk, Yasin Özcan (Dk. 85 Selim Dilli), Aytaç Kara, Eysseric (Dk. 79 Mehmet Feyzi Yıldırım), Hajradinovic (Dk. 74 Tunay Torun), Ben Ouannes, Münir (Dk. 80 Berat Kalkan), Fall.

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer (Dk 74 Talha Ülvan), Görkem Sağlam (Dk. 74 Senghor), Perez, Alper Uludağ (Dk. 63 Faruk Can Genç), Mejia (Dk. 85 Murat Cem Akpınar), Campuzano (Dk. 63 Kuwas), Serginho, Savicevic, Borja Sainz, Bajic.

Goller: Dk. 10 Savicevic (Bitexen Giresunspor), Dk. 13 Fall, Dk. 30 (penaltıdan) Eysseric, Dk. 45+4 (penaltıdan) ve Dk. 66 Aytaç Kara, Dk. 50 Ben Ouannes (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 15 Aytaç Kara, Dk. 16 Eysseric (Kasımpaşa), Dk. 45+3 Hayrullah Bilazer, Dk. 58 Mejia (Bitexen Giresunspor)

Ekrem Örenç: Galibiyetten dolayı çok mutluyuz, bu 3 puana çok ihtiyacımız vardı

Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Ekrem Örenç, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Örenç, maçın başında gol yediklerini hatırlattı.

"Galibiyetten dolayı çok mutluyuz, bu 3 puana çok ihtiyacımız vardı. Moralimiz bozuldu ancak beraberlik golünü çabuk yakaladık. Tüm maç elimizde oldu, daha üstün oynadık, 5-1'lik skorla net bir galibiyet aldık. Maçın kırılma noktalarında kalecimiz iki tane muhteşem kurtarış yaptı, bu da oyuncularımıza itici güç verdi. Bu güçle beraber çok iyi oynayarak galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Bu bizi önümüzdeki maçlarda daha iyi hale getirecektir."

Hakan Keleş: Konuşmak istiyorum ama konuşamıyorum

Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, bir çok şey söylemek istediğini ancak konuşamadığını belirtti.

"Konuşmak istiyorum ama konuşamıyorum, konuşacağım zamanlar olacak. Bir sürü sorunla uğraşıyoruz, sorunlar katlanarak gidiyor. Oyunda da sıkıntılarımız oldu. İyi başlamamıza rağmen oyunun kırılma anları vardı, rakip bunları iyi değerlendirdi. Onları tebrik ediyorum. Kolaya çevireceğimiz maçı zora soktuk, farklı mağlup olduk. Bunda bir sürü etken var. Konuşmak istiyorum ama susuyorum."