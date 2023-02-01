Eskrimde Genç Kadınlar Epe Dünya Kupası İstanbul'da düzenlenecek
Eskrimde Genç Kadınlar Epe Dünya Kupası, hafta sonu İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasında, 31 ülkeden 195 eskrimcinin katılacağı organizasyonun 4-5 Şubat'ta İstanbul Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde yapılacağı aktarıldı. İlk gün bireysel, ikinci gün ise takım müsabakalarının gerçekleşeceği belirtildi.
Milli takımı organizasyonda, milli sporcular Emine İpek Aydın, Zülal Can, Berra Canbolat, Ceren Cebe, Nisan Dinçel, Nilahsen Erten, Aleyna Ertürk, Duru Fazlıoğlu, Elif Işılak, Ilgın Kornaz, Kayra Naz Özcan, Ilgın Betül Şeker, Damlanur Sönmüş, Yağmur Sönmüş, Berra Sonyüksek, Yasemin Toktaş, Ada Lavin Tümtaş, Elif Bilge Tunca, Yağmur Yurttaş ve Buse Gül Zengin'in temsil edeceği kaydedildi.
Öte yandan, hafta sonu çeşitli kategori ve yaş gruplarında 55 eskrimcinin çeşitli ülkelerde madalya mücadelesi vereceği ifade edildi.