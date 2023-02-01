Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suudi Arabistan 2027 Asya Kupası'na ev sahipliği yapacak
2027 Asya Kupası'nın Suudi Arabistan'da düzenleneceği duyuruldu.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre, Asya Futbol Federasyonu (AFC), Bahreyn'in başkenti Manama'da 2027 Asya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülke için oylama yaptı.
AFC Genel Kurulunda yapılan oylama sonucu 2027 Asya Kupası'nın Suudi Arabistan'da düzenleneceği açıklandı.
Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Turki el-Faysal, 2027 Asya Kupası sertifikasını AFC Başkanı Şeyh Selman bin İbrahim Al Halife'den aldı.
16 Haziran'da başlayacak 2023 Asya Kupası'na ise Katar ev sahipliği yapacak.
Etiketler: Suudi Arabistan
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