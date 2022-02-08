Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor bir oyuncuyu daha kadrosuna dahil etti.

"Kulübümüz, stoper Barış Başdaş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Barış Başdaş'a hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz."