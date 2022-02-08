Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 16:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor'dan savunmaya takviye
Spor Toto Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, stoper Barış Başdaş'ı renklerine bağladı.
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor bir oyuncuyu daha kadrosuna dahil etti.
"Kulübümüz, stoper Barış Başdaş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Barış Başdaş'a hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz."
Transfer | Kulübümüz, stoper Barış Başdaş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır.— Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) February 8, 2022
Barış Başdaş’a hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/rGyU7UBeLz
Etiketler: Transfer Haberleri Yeni Malatyaspor
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