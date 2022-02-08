Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Karagümrük, Konyaspor’u konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Ali Şansalan yönetti.

Normal süresi 4-4 biten mücadeleden ev sahibi ekip uzatma dakikalarında attığı golle 5-4 galip gelerek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

VavaCars Fatih Karagümrük'e çeyrek finali getiren golleri 7. dakikada Levent Mercan, 28. dakikada Ahmed Musa, 67. ve penaltıdan 80. dakikalarda Fabio Borini ile 101. dakikada Emre Mor kaydetti.

İttifak Holding Konyaspor'un gollerini ise 11. ve penaltıdan 21. dakikalarda Ahmed Hassan, 60. dakikada Amilton ve 87. dakikada Musa Çağıran attı.

Kupanın 4. turunda Sarıyer'i 2-0 yenen VavaCars Fatih Karagümrük, 5. turda da Bodrumspor'a 4-0 üstünlük kurarak son 16 turuna yükselmişti.

[Fotoğraf: İHA]

Bu sezonun başarılı ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor ise Silahtaroğlu Vanspor'u 3-1 ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0 yenerek son 16 turunda mücadele hakkı elde etmişti.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada üstünlük kuran VavaCars Fatih Karagümrük adını çeyrek finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri için kura çekimi, 11 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek.

[Fotoğraf: DHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 7. dakikada Bistrovic’in pasında topla buluşan Levent Mercan, soldan ceza sahasına girerek 2 rakibinden sıyrılıp uzak köşeye düzgün bir vuruş yaptı ve takımını öne geçirdi. 1-0

GOL - 11. dakikada Bytyqi’nin soldan ceza sahasına gönderdiği ortada müsait pozisyondaki Anicic kafayı vurdu. Viviano bu pozisyonda gole izin vermezken dönen topu Ahmed Hassan tamamladı ve skora eşitlik getirdi. 1-1

[Fotoğraf: İHA]

PENALTI - 19. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Oğulcan, Biglia’nın müdahalesi sonrasında yerde kalırken Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 21. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Ahmed Hassan, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi. 1-2

GOL - 28. dakikada Konyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı top Jimmy Durmaz’da kaldı. Bu futbolcu soldan son çizgiye inip arka direkteki Ahmed Musa’ya çıkardı. Ahmed Musa’nın ilk vuruşunda top üst direkten dönerken, Nijeryalı oyuncu kafayla tamamlayarak topu ağlara gönderdi. 2-2

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada Jimmy Durmaz'ın soldan gönderdiği topla Bistrovic'in ceza sahasına girer girmez vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

GOL - 60. dakikada Konyaspor Amilton'un golüyle yeniden önde... Michalak, sağ çaprazda, ceza sahasına girmeden çok iyi ortaladı, Amilton rakibine rağmen çok iyi yükselerek kafa ile kaleciyi mağlup etti. 2-3

GOL - 67. dakikada Borini attı Karagümrük yine beraberliği buldu. Orta sahanın sağında topu kontrol eden Emre Mor, topla birlikte merkeze doğru yöneldi ve kaleye yaklaştı. Borini, Emre Mor'un pasını ceza sahası sol çaprazda kontrol ederek, kalecinin kapattığı köşeden golü buldu. 3-3

PENALTI - 79. dakikada Karagümrük'te ceza sahası sol çaprazda topu kontrol etmeye çalışan Karamoh, Guilherme'nin müdahalesi ile yerde kalınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

GOL - 80. dakikada Borini'nin ikinci golüyle Karagümrük yeniden önde... Kazanılan penaltıda topun başına geçen Borini, kaleci ile topu ters köşelere göndererek takımını bir kez daha öne geçirdi. 4-3

GOL - 87. dakikada Musa Çağıran'ın golüyle maça yeniden eşitlik geldi... Konyaspor'un sol kanatta, ceza sahasının uzağında kazandığı serbest vuruşta Guilherme ceza sahasına gönderdi, topu iyi takip eden Musa Çağıran altı pasta kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 4-4

GOL - 101. dakikada Emre Mor'un golüyle Karagümrük uzatmada öne geçti. Sol kanatta savunma arkasına sarkan Bistrovic, topu dokunarak Emre Mor ile buluşturdu. Emre Mor'un ceza sahası sol çaprazdan çektiği şut, su birikintisine çarpmasına rağmen kale çizgisini geçti ve ağlarla buluştu. 5-4

Kalan bölümde iki takımın da çabaları gol getirmedi ve VavaCars Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor'u 5-4 mağlup ederek kupada çeyrek finale yükseldi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Şansalan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Emin Tuğral

VavaCars Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Davide Biraschi (Dk. 54 Serhat Ahmetoğlu), Jure Balkovec (Dk. 91 Yannis Salibur), Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Lucas Biglia, Jimmy Durmaz (Dk. 65 Emre Mor), Levent Mercan (Dk. 65 Abdoulaye Toure), Kristijan Bistrovic, Ahmed Musa (Dk. 65 Fabio Borini), Yann Karamoh (Dk. 86 Ervin Zukanovic)

İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Adil Demirbağ, Marin Anicic, Barış Yardımcı (Dk. 99 Uğurcan Yazğılı), Alberk Koç (Dk. 78 Guilherme), Endri Çekiçi (Dk. 78 Musa Çağıran), Oğulcan Ülgün, Amilton, Zymer Bytyqi (Dk. 59 Konrad Michalak), Ahmed Hassan (Dk.59 Amar Rahmanovic), Paul-Jose Mpoku (Dk. 59 Amir Hadziahmetovic)

Goller: Dk. 7 Levent Mercan, Dk. 28 Ahmed Musa, Dk. 67 ve 80 Fabio Borini (penaltıdan), Dk. 101 Emre Mor (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 11 ve 21 (penaltıdan) Ahmed Hassan, Dk. 60 Amilton, Dk. 87 Musa Çağıran (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Lucas Biglia, Dk. 108 Emre Mor (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 62 Oğulcan Ülgün (İttifak Holding Konyaspor)