Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fırat Aydınus yönetti.

Gaziantep FK'ya turu getiren golleri 42. dakikada Joao Figueiredo ile 81. dakikada Alexandru Maxim'in penaltıdan attı.

Kasımpaşa'nın tek golünü ise 31. dakikada Mortadha Ben Ouannes kaydetti.

79. dakikada Kasımpaşa'da Ben Ouanes kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Kupanın 4. turunda Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'u 5-0 mağlup eden Kasımpaşa, 5. turda ise Kocaelispor'u 5-3 yenerek son 16 turuna adını yazdırdı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Gaziantep FK ise Sakaryaspor'u 3-1'le geçtikten sonra 5. turda Bursaspor'la eşleşti. Gaziantep FK, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada yeşil-beyazlı rakibine penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak son 16 turuna yükseldi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadelede kazanan Gaziantep FK kupada adını çeyrek finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri için kura çekimi, 11 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

25. dakikada Valentin Eysseric’in pasıyla ceza yayının sol tarafında topla buluşan Haris Hajradinovic’in sert şutunda kaleci Günay Güvenç’in çeldiği topu savunma kornere gönderdi.

GOL - 31. dakikada Valentin Eysseric’in sol taraftan kullandığı kornerde ön direkte Ouanes’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

34. dakikada Furkan Soyalp’in sol taraftan kullandığı kornerde ön direkte topla buluşan Muhammet Demir’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

36. dakikada orta sahada Joao Figueiredo’nun pasıyla sol kanattan hareketlenen Hamza Mendly’in hızla ceza sahasına girip rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

GOL - 42. dakikada ceza sahası dışında kaleci Harun Tekin ile Uros Spajic’in çarpışması sonucunda topu önünde bulan Joao Figueiredo’nun boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

57. dakikada ceza sahasının yaklaşık 10 metre dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hajradinovic'in sol üst köşeye gönderdiği sert şutunu kaleci Günay çıkardı. Dönen topa hareketlenmek isteyen Doğucan rakibine faul yaptı.

62. dakikada sağ kanatta topla buluşan Muhammet Demir, Donk'tan sıyrılarak ceza sahasına girdi ve kaleci Harun ile karşı karşıya kaldı. Muhammet Demir'in şutunda, Harun uzanarak topu kornere çeldi.

64. dakikada sol kanatta topla buluşan Hamza Mendyl topla birlikte çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleci Harun'un kalesini terk ettiğini gören Hamza Mendyl topu yerden arka direğe çıkardı. O bölgeye koşu yapan Figueiredo yerden kayarak topu filelere göndermek istedi, ancak yetişemedi.

67. dakikada Kasımpaşa savunmasının pas hatasında topla buluşan Recep Niyaz'ın uzak mesafeden köşeye gönderdiği sert şutunu kaleci Harun son anda kornere çeldi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

70. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Muhammet Demir'in vuruşunda top kalenin üstünden çok az farkla auta gitti.

VAR İNCELEMESİ ve PENALTI - 75. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruştan ceza sahasına gönderilen topa ön direkte Sagal vurdu. Kaleci Harun topu köşeden çıkardı. Dönen topa Figueiredo vurdu. Top çizgi üzerindeki Ben Ouannes'e çarparak geri geldi.

Yan hakemin kaldırdığı ofsayt pozisyonunun ardından Fırat Aydınus uzun bir süre VAR ile konuştuktan sonra pozisyonu izlemek üzere saha kenarına geldi. Fırat Aydınus izledikten sonra elle oynama gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

KIRMIZI KART - 79. dakikada elle oynayarak penaltıya sebebiyet veren Ben Ouannes kırmızı kart gördü.

GOL - 81. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Maxim'in sağ alt köşeye gönderdiği top kaleci Harun'un müdahalesine rağmen filelere gitti. 1-2

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Gaziantep FK çeyrek finale yükseldi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Kasımpaşa: Harun, Feyzi (Dk. 41 Florent Hadergjonaj), Donk, Spajic, Eren Elmalı, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Ben Ouannes, Umut Bozok.

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Alin Tosca (Dk. 46 Alexander Merkel), Ertuğrul Ersoy, Hamza Mendyl, Oğuz Ceylan, Amedej Vetrih (Dk. 59 Doğan Erdoğan), Recep Niyaz, Furkan Soyalp (Dk. 71 Alexandru Maxim), Joao Figueiredo (Dk. 86 Torgeir Börven), Muhammet Demir (Dk. 71 Angelo Sagal).

Goller: Dk. 31 Mortadha Ben Ouannes (Kasımpaşa), Dk. 42 Joao Figueiredo, Dk. 81 Alexandru Maxim (penaltıdan) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 45 Haris Hajradinovic (Kasımpaşa), Dk. 45 Muhammet Demir (Gaziantep FK)

Kırımızı kart: Dk. 79 Mortadha Ben Ouannes (Kasımpaşa)