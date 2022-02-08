Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un yollarını ayırdığı Marius Sumudica'nın Türkiye karnesi pek iç acıcı değil. Rumen teknik adam ülkemize ilk kez 3 Temmuz 2017'de Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü olarak geldi.

Sarı kırmızılı ekipte 39 maç görev yapan 50 yaşındaki çalıştırıcı, maç başına 1,62 puan ortalaması yakaladı. Sumudica'nın bir sonraki durağı 14 Haziran 2019'da Gaziantep Futbol Kulübü oldu.

Deneyimli çalıştırıcı Güneydoğu ekibinde 51 karşılaşmada 1,55 puan ortalaması elde etti. 25 Ocak 2021'de Çaykur Rizespor'un başına geçen Rumen teknik adamın görev süresi bu kez 7 maçla sınırlı kaldı.

Yeşil mavili takımda hiç galibiyet alamadan istifa eden Sumudica 0,43 maç başı puan ortalamasıyla hayal kırıklığı yarattı.

50 yaşındaki antrenörün Türkiye'deki son durağı 14 Ekim 2021'de attığı imzayla Öznur Kablo Yeni Malatyaspor oldu. Doğu ekibinin başında 16 maç sahaya çıkan Rumen çalıştırıcı 0,75 puan ortalamasıyla bir kez daha beklentilerin uzağında kaldı.

Türkiye'de 4 takımda tüm kulvarlarda 113 maça çıkan Marius Sumudica'nın bu karşılaşmalardaki maç başı ortalaması ise 1,08 olarak gerçekleşti.