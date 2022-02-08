Galatasaray'ın galibiyet hasreti devam ediyor. Ligde 5 maçtır galip gelemeyen sarı kırmızılılar, lider Trabzonspor'un 29 puan gerisinde kaldı.

24 maçta 28 puan toplayan Galatasaray, son 34 sezonun en kötü performansını sergiliyor. Bu süreçte 29 kez fileleri sarsan Galatasaray, kalesinde gördüğü 34 gole engel olamadı.

Sarı kırmızılı ekip, ligde 3 puanlık sisteme geçilen 1987-88 sezonundan bu yana, ilk 24 haftalara bakıldığında en az puan aldığı sezonu yaşıyor.

Torrent galibiyetle tanışamadı

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 13 maçta sadece Fraport Tav Antalyaspor'u yenebilen Galatasaray, bu süreçte 31 puan kaybetti.

4 maçtır takımın başında olan Domenec Torrent ise henüz galibiyetle tanışamadı. Ligde 13. sırada bulunan Galatasaray, küme düşme hattının 3 puan üstünde yer alıyor.

Sarı kırmızılılar için 2010 - 2011 sezonu da kötü geçmişti. Frank Rijkaard yönetiminde lige başlayan Galatasaray, 9. haftadaki Fenerbahçe derbisi öncesinde takımı Gheorghe Hagi'ye emanet etti.

Sezonu 8. sırada bitiren sarı kırmızılılar, ilk 24 haftada 33 puan toplamıştı. Bu karşılaşmalarda 26 kez fileleri sarsan Galatasaray, kalesinde ise 29 gol görmüştü.