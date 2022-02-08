Beşiktaş Vincent Aboubakar'ı mumla arıyor. Siyah beyazlılar, son şampiyonluğa önemli katkı yapan deneyimli santrforun yokluğunu derinden hissediyor.

Aboubakar'ın yer aldığı kadronun maç başına gol ortalaması 2,22 olurken bu sezonki futbolcuların gol ortalaması 1,45'te kaldı. Bu istatistik Kamerunlu futbolcunun takımdan ayrıldıktan sonra siyah beyazlıların yaşadığı sıkıntıyı net olarak gözler önüne serdi.

Aboubakar geçen sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 32 maçta 17 gol 5 asist üretmişti. Beşiktaş'ın Kamerunlu forvetin yerine transfer ettiği Michy Batshuayi ise 27 maçta 9 kez gol sevinci yaşadı.

Vincent Aboubakar Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun'un üçüncü olmasına da önemli katkı yaptı. Tecrübeli santrfor milli takımda oynadığı son 7 maçta 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Bu arada adı İngiliz ekipleri West Ham ve Leicester City'yle anılan Aboubakar'ın All Nasr ile sözleşmesi 30 Haziran 2024'de sona erecek.

