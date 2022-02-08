Yukatel Kayserispor bugün saat 20.30'da Ziraat Türkiye Kupasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Kayseri temsilcisinde Mario Gavranovic, Gustavo Campanharo ve Emre Demir'in karşılaşma öncesi koronavirüs testi pozitif çıktı.

3 futbolcu, karantina altına alındı. Bugün akşam oynanacak maçta görev alamayacak 3 futbolcu cumartesi günkü Galatasaray maçında da sarı-kırmızılı formayı giyemeyecek.

Daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan Cenk Gönen ile Gökhan Sazdağı'nın koronavirüs karantinası bu akşam bitecek. İki futbolcu, kaleci Lung ile birlikte yarın İstanbul'a giderek Galatasaray maçı öncesi takıma katılacak.