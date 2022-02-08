Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 15:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kayserispor'da Fenerbahçe maçı öncesi 3 vaka
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Yukatel Kayserispor bugün saat 20.30'da Ziraat Türkiye Kupasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Kayseri temsilcisinde Mario Gavranovic, Gustavo Campanharo ve Emre Demir'in karşılaşma öncesi koronavirüs testi pozitif çıktı.
3 futbolcu, karantina altına alındı. Bugün akşam oynanacak maçta görev alamayacak 3 futbolcu cumartesi günkü Galatasaray maçında da sarı-kırmızılı formayı giyemeyecek.
Daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan Cenk Gönen ile Gökhan Sazdağı'nın koronavirüs karantinası bu akşam bitecek. İki futbolcu, kaleci Lung ile birlikte yarın İstanbul'a giderek Galatasaray maçı öncesi takıma katılacak.
Etiketler: Kayserispor Koronavirüs
Son Haberler
- 15:55
- 15:55
- 15:40
- 15:53
- 15:51
Sıradaki Haber
Oğulcan Çağlayan kiralık olarak Eyüpspor'da
Yükleniyor lütfen bekleyiniz