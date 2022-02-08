Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 15:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Oğulcan Çağlayan kiralık olarak Eyüpspor'da
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'ı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Galatasaray'da takımdan ayrılıklar devam ediyor.
Sarı-kırmızılı ekip, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Oğulcan Çağlayan'ı sezon sonuna kadar Eyüpspor'a kiraladı.
Bu sezon ligde 8, kupada 1 olmak üzere 9 kez forma giyen Oğulcan Çağlayan, satın alma opsiyonuyla birlikte Eyüpspor'un yolunu tuttu.
Eyüspor, Oğulcan'ın kiralanması için Galatasaray'a 100 bin euro ödeyecek. 25 yaşındaki Oğulcan'ın 1.5 milyon euro da satın alma opsiyonu bulunuyor.
Sarı kırmızılı formayla toplam 26 maçta görev yapan Oğulcan Çağlayan, takımına 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Etiketler: Galatasaray TFF 1. Lig Transfer Haberleri
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