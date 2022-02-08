Galatasaray'da takımdan ayrılıklar devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Oğulcan Çağlayan'ı sezon sonuna kadar Eyüpspor'a kiraladı.

Bu sezon ligde 8, kupada 1 olmak üzere 9 kez forma giyen Oğulcan Çağlayan, satın alma opsiyonuyla birlikte Eyüpspor'un yolunu tuttu.

Eyüspor, Oğulcan'ın kiralanması için Galatasaray'a 100 bin euro ödeyecek. 25 yaşındaki Oğulcan'ın 1.5 milyon euro da satın alma opsiyonu bulunuyor.

Sarı kırmızılı formayla toplam 26 maçta görev yapan Oğulcan Çağlayan, takımına 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.