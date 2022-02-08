Kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncu sağlık kontrollerinden geçerek sözleşme imzaladı

"Son olarak Yeni Malatyaspor formasını giyen Fas asıllı Fransız orta saha oyuncusu Rayane Aabid, Kemerburgaz Tesisleri'mizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı."