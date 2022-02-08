Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 14:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kasımpaşa Rayane Aabid'i transfer etti
Kasımpaşa Kulübü, Rayane Aabid'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncu sağlık kontrollerinden geçerek sözleşme imzaladı
"Son olarak Yeni Malatyaspor formasını giyen Fas asıllı Fransız orta saha oyuncusu Rayane Aabid, Kemerburgaz Tesisleri'mizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
Transfer— KASIMPAŞA (@kasimpasa) February 8, 2022
Son olarak Yeni Malatyaspor formasını giyen Fas asıllı Fransız orta saha oyuncusu Rayane Aabid, Kasımpaşamızda!
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Etiketler: Kasımpaşa Transfer Haberleri
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