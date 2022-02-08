Trabzonspor, ara transfer dönemini yoğun geçiren ekiplerin başında yer aldı.

Kadrosunu 9 oyuncu ile güçlendiren bordo mavililer, hem eksiklerini giderdi hem de geleceğe yönelik hamleler yaptı.

Karadeniz ekibi, 5 genç ismi bonservisleriyle Puchacz'ı da kiralayarak renklerine bağladı. Sezonun ilk yarısında sol bekte sorunlar yaşayan Trabzonspor, bu açığını Almanya'dan kapattı.

Bordo mavililer, Union Berlin forması giyen 22 yaşındaki Polonyalı Tymoteusz Puchacz'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Bursaspor'dan üç genç oyuncu

Trabzonspor, Bursaspor'dan üç genç oyuncuyu da kadrosuna kattı.

19 yaşındaki Kerem Şen, 20 yaşındaki Batuhan Kör ve 18 yaşındaki Taha Altıkardeş için toplam 1 virgül 9 milyon avro bonservis bedeli ödendi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Forvete iki genç golcü

Bordo mavililer, santrfor bölgesi için de Andreas Cornelius'a alternatif olacak yerli ve genç oyunculara yöneldi.

Trabzonspor, Altınordu'dan 19 yaşındaki Enis Destan ve Bayer Leverkusen'dan 18 yaşındaki Emirhan Gedikli ile hücum hattını güçlendirdi.

9 oyuncu için toplam 8,3 milyon euro

Karadeniz temsilcisi ayrıca, Çin'de Wuhan forması giyen Jean Evrard Kouassi, Kasımpaşa'dan Yusuf Erdoğan ve Medipol Başakşehir'den Edin Visça gibi 3 deneyimli ismi renklerine bağladı.

Bordo mavililer, bu hamleleriyle hücum hattının kanatlarında forma rekabetini artırdı. Trabzonspor ara transfer döneminde 9 oyuncu için toplam 8,3 milyon euro ödedi.