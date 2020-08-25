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Yeni Malatyaspor'dan kaleye transfer
Yeni Malatyaspor, kaleci Guido Herrera'yı renklerine bağladı.
Sarı siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Clup Atletico Talleres Kulübü'nden kaleci Guido Herrera ile anlaşmaya varmıştır." ifadesine yer verildi.
TRANSFER— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) August 25, 2020
Kulübümüz, Club Atletico Talleres Kulübü'nden kaleci Guido Herrera ile anlaşmaya varmıştır.#AilemizeHoşgeldin pic.twitter.com/IFgUl3NVcF
Etiketler: Yeni Malatyaspor kaleci Guido Herrera transferSon Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 23:36
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