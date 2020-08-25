Sarı Lacivertliler forvet mevkini Ekvadorlu oyuncu ile takviye etti. 30 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaşan Sarı Lacivertliler, resmi imzayı önümüzdeki günlerde attıracak.

Premier Lig'de West Ham United ve Everton formalarını giyen Enner Valencia, 2007 yılından bu yana Meksika'nın Tigres takımında top koşturuyor.

Geçtiğimiz sezon Tigres ile 29 maça çıkan yıldız oyuncu, 2 kez gol sevinci yaşarken 5 de asist yapmıştı.

Fenerbahçe Enner Valencia transferi için bonservis bedeli ödemeyecek.