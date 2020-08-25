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Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Wolfsburg
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Barcelona'yı 1-0 yenen Wolfsburg finale yükseldi.
Turnuvanın yarı finalinde, kupada daha önce 2 kez şampiyonluğa uzanan Almanya ekibi Wolfsburg ile 2019'da finale kalan İspanya'nın Barcelona ekibi karşı karşıya geldi.
İspanya'nın San Sebastian kentindeki Anoeta Stadı'nda oynanan mücadeleyi Wolfsburg, 58. dakikada Fridolina Rolfö'nün golüyle 1-0 kazanarak finale yükseldi.
Wolfsburg'un finaldeki rakibi, 26 Ağustos Çarşamba günü Fransız takımları Olympique Lyon ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak diğer yarı final maçının ardından belli olacak.
Etiketler: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi barcelona WolfsburgSon Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 23:33
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