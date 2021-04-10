Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde Covid-19 testi uygulandı.

Test sonucunda 2 futbolcuda koronavirüs tespit edildi.

"Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır."