Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 14:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yeni Malatyaspor'da iki koronavirüs vakası
Yeni Malatyaspor, iki futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde Covid-19 testi uygulandı.
Test sonucunda 2 futbolcuda koronavirüs tespit edildi.
"Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır."
Covid-19 test sonuçları hakkında. pic.twitter.com/rvJ3HgDRKW— Helenex Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) April 10, 2021
Etiketler: Koronavirüs Yeni Malatyaspor
Sıradaki Haber
Lille Türk yıldızlarıyla şampiyonluğa koşuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz