Bilgilendirme | Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış, dört oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır.



Ev izolasyonuna alınan oyuncularımızın tedavisi sürmektedir. pic.twitter.com/QlsNQKaOEf