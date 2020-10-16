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Yeni Malatyaspor'da 4 koronavirüs vakası
Yeni Malatyaspor, 4 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Bilgilendirme | Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış, dört oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır.— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) October 16, 2020
Ev izolasyonuna alınan oyuncularımızın tedavisi sürmektedir. pic.twitter.com/QlsNQKaOEf
Etiketler: Son Dakika KoronavirüsSon Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 17:00
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