Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Ligde oynadığı 15 maçta 5'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 20 puan toplayan ve 9. sırada bulunan sarı-siyahlılar, Demir Grup Sivasspor maçını kazanarak yeniden çıkış yakalamak için mücadele edecek.

Yeni Malatyaspor'da kart cezalısı Karim Hafez dışında eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor.