Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 14:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor Sivasspor'u ağırlayacak
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında 5 Ocak Salı günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
Ligde oynadığı 15 maçta 5'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 20 puan toplayan ve 9. sırada bulunan sarı-siyahlılar, Demir Grup Sivasspor maçını kazanarak yeniden çıkış yakalamak için mücadele edecek.
Yeni Malatyaspor'da kart cezalısı Karim Hafez dışında eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor.
Etiketler: Yeni Malatyaspor Süper Lig Sivasspor
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