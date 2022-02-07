Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 16:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor, Rayane Aabid ile yollarını ayırdı
[Fotoğraf: AA]
Spor Toto Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 30 yaşındaki futbolcu Rayane Aabid ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rayane Aabid ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Katkılarından dolayı teşekkür eder, futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Yeni Malatyaspor Süper Lig Transfer Haberleri
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