Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 15:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Furkan Akar Pekin'de final B'de yarışacak
[Fotoğraf: AA]
2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda kısa kulvar sürat pateninde Furkan Akar, katıldığı final serisinde sonuncu oldu. Akar, final B'de yarışacak.
Kısa kulvar sürat pateninde Türkiye'yi Kış Olimpiyatları'nda temsil eden ilk sporcu olan Furkan, beşli çeyrek final müsabakasında 1.25.490'lık derecesiyle ilk sırada yer alarak yarı finale kaldı.
Üçüncü seride yarışan ve müsabakaya dış kulvarda başlayan Furkan, önündeki 3 sporcunun birbirlerine takılarak düşmesi ve ilk sıradaki sporcunun ceza puanı alması sonucu yarışı birinci bitirdi.
Yarı final mücadelesine çıkan Akar, bu bölümde sonuncu oldu. Akar, final B'de yarışacak.
Erkekler 1000 metrede aldığı kotayla 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan 19 yaşındaki genç sporcu, Türkiye'nin ilk olimpik kısa kulvar sürat pateni sporcusu olmuştu.
Etiketler: 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Son Dakika
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