Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 15:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü sahasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalıştı.
Teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular salonda çalıştı.
Galatasarayımız, bu sabah gerçekleştirdiği idmanla Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı. #GSvKYS pic.twitter.com/c0vfTzTQ3z— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 7, 2022
Diğer futbolcuların ise ısınma hareketlerinin ardından Galatasaray'ın altyapı takımlarının karmasıyla çift kale maç yaptı.
Yeni transferler Semih Kaya, Erick Pulgar ve Bafetimbi Gomis'in çift kale maçın tamamında forma giydiği aktarıldı.
Sarı-kırmızılı takım yarın izin yapacak.
Etiketler: Galatasaray Kayseri Süper Lig
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