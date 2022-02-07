Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalıştı.

Teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular salonda çalıştı.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketlerinin ardından Galatasaray'ın altyapı takımlarının karmasıyla çift kale maç yaptı.

Yeni transferler Semih Kaya, Erick Pulgar ve Bafetimbi Gomis'in çift kale maçın tamamında forma giydiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım yarın izin yapacak.