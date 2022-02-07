Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları başladı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 10 Şubat Perşembe günü Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta hazırlıklar başladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş'ın hazırlıklara ara vermeden başladı ve Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman 1,5 saat sürdüğü belirtildi.
Beşiktaşımız, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. #BJKvGÖZ | #BoğazınKartalı pic.twitter.com/VAHPKeude0— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 7, 2022
Dün oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçında görev alan oyuncular salonda yenilenme çalışmaları yaparken, diğer futbolcular istasyon koşuları sonrası taktik çalıştı.
Siyah-beyazlı ekip, yarın sabah yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Etiketler: Beşiktaş Göztepe Türkiye Kupası
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