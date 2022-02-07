Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş'ın hazırlıklara ara vermeden başladı ve Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman 1,5 saat sürdüğü belirtildi.

Dün oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçında görev alan oyuncular salonda yenilenme çalışmaları yaparken, diğer futbolcular istasyon koşuları sonrası taktik çalıştı.

Siyah-beyazlı ekip, yarın sabah yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.