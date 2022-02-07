Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 11:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Futbolda ara transfer dönemi bitiyor
[Fotoğraf: AA]
Futbolda ikinci transfer ve tescil dönemi yarın sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 12 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi yarın tamamlanacak.
2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-8 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
Etiketler: TFF
Sıradaki Haber
Galatasaray, Diagne'nin sözleşmesini feshetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz