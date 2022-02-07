Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 10:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Emrehan Gedikli Trabzon'da
[Fotoğraf: DHA]
Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Alman ekiplerinden Bayer Leverkusen'in genç oyuncusu Emrehan Gedikli'yi Trabzon’a getirdi.
Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, ara transfer döneminde gelecek vadeden genç oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor.
Bordo-mavililer, prensip anlaşmasına vardığı Bayer Leverkusen'in genç forvet oyuncusu Emrehan Gedikli’yi dün saat 22.00 sıralarında Trabzon'a getirdi.
Oyuncunun bugün sağlık kontrollerinin ardından bordo-mavili takıma imza atması bekleniyor.
Etiketler: Trabzonspor Süper Lig Almanya Transfer Haberleri
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